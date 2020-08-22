Сабонис вернулся в «пузырь» НБА, но играть не будет

Тяжёлый форвард «Индиана Пэйсерс» Домантас Сабонис вернулся в Орландо, сообщает обозреватель Скотт Агнесс на своей странице в «Твиттере».



Главный тренер «Индианы» Нэйт Макмиллан на пресс-конференции ​​перед матчем плей-офф НБА с «Майами Хит» подтвердил приезд Сабониса. Домантас несколько дней пробудет на карантине, после чего сможет присоединиться к партнёрам по команде.



Сабонис не участвовал в баскетбольной деятельности последние полтора месяца. Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщает в «Твиттере», что Домантас вряд ли появится на площадке, несмотря на приезд в Орландо. Сабонис прибыл в Орландо в июле, но уехал вскоре после получения травмы пятки. Первоначально сообщалось, что из-за плантарного фасциита Сабонис выбыл из строя до конца сезона, однако восстановление игрока прошло быстрее ожидаемых сроков.



24-летний Сабонис в этом сезоне в 62 матчах набирал в среднем 18,5 очка, собирал 12,4 подбора и отдавал 5,0 передачи. Сын легенды советского и литовского баскетбола Арвидаса Сабониса впервые в карьере принял участие в Матче звёзд НБА.