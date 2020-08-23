Дабл-даблы Леброна и Дэвиса помогли «Лейкерс» выйти вперёд в серии с «Портлендом»

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» состоялась третья встреча серии плей-офф Западной конференции НБА между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в матче со счётом 116:108 одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» и повели в серии – 2-1.
Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс американский лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 38 очков, 12 подборов и 8 передач. Ещё одним дабл-даблом в составе номинальных гостей отметился форвард Энтони Дэвис – 29 очков, 11 подборов и 8 передач.
Лучшую результативность в составе «Портленда» продемонстрировал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард — на его счету 34 очка, 5 подборов и 7 передач.
4-я игра серии между «Портлендом» и «Лейкерс» состоится 25 августа. Начало – в 04:00 мск.
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