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Дабл-даблы Леброна и Дэвиса помогли «Лейкерс» выйти вперёд в серии с «Портлендом»

Дабл-даблы Леброна и Дэвиса помогли «Лейкерс» выйти вперёд в серии с «Портлендом»
Баскетбол / НБА 0

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» состоялась третья встреча серии плей-офф Западной конференции НБА между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в матче со счётом 116:108 одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» и повели в серии – 2-1.

Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс американский лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 38 очков, 12 подборов и 8 передач. Ещё одним дабл-даблом в составе номинальных гостей отметился форвард Энтони Дэвис – 29 очков, 11 подборов и 8 передач.

Лучшую результативность в составе «Портленда» продемонстрировал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард — на его счету 34 очка, 5 подборов и 7 передач.

4-я игра серии между «Портлендом» и «Лейкерс» состоится 25 августа. Начало – в 04:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
23 августа 2020, воскресенье. 03:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
108 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 34, Макколлум - 28, Энтони - 20, Нуркич - 10, Уайтсайд - 8, Трент-мл. - 6, Хезонья - 2, Адамс, Габриэль, Коллинс, Литтл, Оар, Саймонс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Дэвис - 29, Колдуэлл-Поуп - 13, Карузо - 10, Грин - 8, Кузма - 7, Ховард - 5, Макги - 4, Моррис - 2, Cacok, Horton-Tucker, Smith, Адетокунбо, Дадли, Кук, Рондо, Уэйтерс
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