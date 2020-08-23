56-летний экс-игрок НБА подрался с женщиной и прикинулся жертвой

56-летний бывший игрок НБА Джеральд Уилкинс попал в скандальную историю на одной из заправочных станций в США, став фигурантом полицейского разбирательства, информирует TMZ.
Экс-игрок «Нью-Йорк Никс», «Кливленд Кавальерс» и «Орландо Мэджик» вступил в конфликт с женщиной-водителем на одной из заправочных станций в США, после чего набросился на неё с кулаками. На помощь женщине прибежали ещё двое мужчин, которые также стали потерпевшими в этом деле. При этом сам Уилкинс совершил звонок в полицию, указав, что на него напали. Однако прибывшие на место полицейские быстро установили картину произошедшего, опросив свидетелей и очевидцев, которые подтверждали версию женщины.
Теперь Уилкинсу предъявлены три уголовных обвинения – два случая проступка с нанесением побоев и одно обвинение в преступном посягательстве.
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