Стал известен результат МРТ-обследования Луки Дончича

После проведённого МРТ-обследования стала известна степень серьёзности травмы звёздного словенского защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича, сообщает в «Твиттере» журналист ESPN Тим Маккэхон.
Результат проведённого МРТ показал, что никаких серьёзных повреждений не выявлено, и по решению тренерского штаба непосредственно перед следующей встречей с «Лос-Анджелес Клипперс» он сможет принять участие в игре.
Однако другие источники журналиста утверждают, что присутствует минимальный отёк лодыжки, который при таком плотном графике игр может стать проблемой для словенца и повлиять на его готовность к следующей встрече.
В третьем матче серии с «Клипперс» Дончич подвернул голеностоп в третьей четверти. Он вернулся в игру в четвёртой четверти, однако вскоре был заменен из-за болевых ощущений. Лука успел провести на площадке 29 минут и оформить трипл-дабл из 13 очков, 10 подборов и 10 передач. Ранее в регулярном чемпионате НБА Дончич дважды подвернул правый голеностоп, из-за чего выбывал из строя примерно на две недели.
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