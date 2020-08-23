Леброн Джеймс установил феноменальный рекорд в истории НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в третьем матче матче первого раунда плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (116:108, 2-1 в серии) набрал 38 очков, 12 подборов и 8 передач.



Джеймс за карьеру провёл 44 игры в плей-офф, набирая не менее 30 очков, 10 подборов и 5 передач. Это рекорд в истории НБА. У следующих девяти ближайших преследователей Джеймса вместе взятых 43 подобные игры.

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35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».