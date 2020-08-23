Шакил О'Нил объяснил, почему не сталкивался с дедовщиной в сезоне новичка

Легенда НБА и член Зала славы Шакил О'Нил рассказал, что не сталкивался с ужасами дедовщины в сезоне новичка в составе «Орландо Мэджик».

Во время дебютного сезона Скотт Скилз велел Шаку как новичку носить его сумки. Однако О'Нил, ставший лучшим выбором на драфте 1992 года, сказал, что не собирается поддерживать дедовщину, поскольку в то время он являлся игроком франшизы «Мэджик».

После первого сезона Шакил О’Нил получил награду «Новичок года». Он набирал в среднем 23,4 очка и совершал 13,9 подбора за игру. Однако «Орландо» выиграли всего 41 игру в регулярном сезоне и не приняли участия в плей-офф.

О’Нил провёл отличные четыре года с «Мэджик», прежде чем летом 1996 года подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». Шак выиграл три титула с «Лейкерс» и трижды стал самым ценным игроком финала. Он также выиграл регулярку с «Майами Хит».

О’Нил завершил свою карьеру в НБА со средним результатом 23,7 очка, 10,9 подбора и 2,3 блок-шота.