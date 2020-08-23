Леброн Джеймс увеличил преимущество над Майклом Джорданом в двух исторических рекордах

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в третьем матче матче первого раунда плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (116:108, 2-1 в серии) набрал 38 очков, а также сделал 12 подборов и 8 передач.

Леброн провёл 111-ю игру в плей-офф как минимум с 30 набранными очками, что является рекордом в истории НБА. У второго в списке Майкла Джордана было 109 таких матчей. Джеймс набрал как минимум 30 очков, 5 подборов и 5 передач рекордный 85-й раз в плей-офф. Это на 34 раза больше, чем у следующего за ним Майкла Джордана (51).

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35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. Теперь Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».