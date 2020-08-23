Леброн рассказал о причине успешного партнёрства с Дэвисом

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, в чём кроется секрет успешного партнёрства с напарником по команде Энтони Дэвисом.

«Когда знаешь себя и уверен в себе, когда знаешь, кого представляешь, никакому эго не находится места. Мы оба хотим быть успешными. Хотим, чтобы наши семьи были счастливы и чтобы каждый был счастлив», — приводит слова Леброна Clutch Points.

Напомним, что Энтони Дэвис проводит первый сезон в составе команды из Калифорнии. Благодаря тандему Леброн — Дэвис «Лейкерс» стали победителями Западной конференции. В четвертьфинальной серии плей-офф они оспаривают путёвку в полуфинал с «Портленд Трэйл Блэйзерс». После трёх матчей серии «Лейкерс» лидирует со счётом 2-1.