Донован: у «Оклахомы» есть огромное преимущество над «Хьюстоном»

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Билли Донован поделился впечатлениями от победы команды в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Хьюстон Рокетс», отметив, что у его коллектива есть большое преимущество над техасцами.

«Мне кажется, у нас есть огромное преимущество. Речь о Стивене Адамсе. Он защищает периметр, кроме того, забирает подборы в атаке. Он очень важен команде. Думаю, многие команды смотрят на „Хьюстон“ и думают, что если „Рокетс“ играют маленькой пятёркой, то конкурировать с ними нужно, также используя маленькую пятёрку. Но мне кажется, что в „Хьюстоне“ должны учитывать роль Адамса», — приводит слова Донована ESPN.

В четвертьфинальной серии лидирует «Хьюстон», после трёх матчей счёт 2-1 в пользу техасцев.