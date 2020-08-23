Бретт Браун может лишиться поста главного тренера «Филадельфии Сиксерс»
Руководство «Филадельфии Сиксерс» в скором времени может уволить с поста главного тренера Бретта Брауна, сообщает Philadelphia Inquirers. По действующему контракту специалист должен отработать с пенсильванцами ещё два года, за которые может заработать $ 10 млн.
Решение об увольнении может быть принято в связи с неудовлетворительными результатами. На данный момент «Филадельфия» проигрывает в четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Бостон Селтикс» со счётом 0-3.
Бретт Браун возглавляет «Филадельфию Сиксерс» с 2013 года. Специалист пережил с командой полную перестройку состава. В нынешнем сезоне он лишь третий раз сумел вывести коллектив в плей-офф. Дважды команда вылетала в полуфинале конференции.
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