Леброн отреагировал на фото 18-летней давности, где он играет против Кармело Энтони
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал фотографию 18-летней давности — он играет против Кармело Энтони в одном из матчей NCAA.
«Он по-прежнему пытается заблокировать меня под кольцом. Этот парень — настоящий мужик», — написал Леброн.
Соответствующий пост доступен на странице Джеймса в «Твиттере».
35-летний Джеймс и 36-летний Энтони были выбраны на драфте 2003 года. Леброна выбрали под первым номером, и он стал игроком «Кливленд Кавальерс». Энтони под третьим номером ушёл в «Денвер Наггетс». Известно, что баскетболисты дружат много лет. Леброну Джеймсу удалось построить одну из самых успешных карьер в истории НБА. Энтони, невзирая на впечатляющую статистику, до сих пор ни разу не завоевал титул.
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