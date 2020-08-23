Леброн отреагировал на фото 18-летней давности, где он играет против Кармело Энтони

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал фотографию 18-летней давности — он играет против Кармело Энтони в одном из матчей NCAA.

«Он по-прежнему пытается заблокировать меня под кольцом. Этот парень — настоящий мужик», — написал Леброн.

Соответствующий пост доступен на странице Джеймса в «Твиттере».

35-летний Джеймс и 36-летний Энтони были выбраны на драфте 2003 года. Леброна выбрали под первым номером, и он стал игроком «Кливленд Кавальерс». Энтони под третьим номером ушёл в «Денвер Наггетс». Известно, что баскетболисты дружат много лет. Леброну Джеймсу удалось построить одну из самых успешных карьер в истории НБА. Энтони, невзирая на впечатляющую статистику, до сих пор ни разу не завоевал титул.