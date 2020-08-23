В «Лейкерс» отказались рассказывать, как будут праздновать день рождения Коби Брайанта

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель ответил на вопрос, как организация собирается отмечать день рождения легенды клуба — Коби Брайанта, сообщает Clutch Points. Вогель отказался рассказывать подробности, однако сказал, что празднование будет «эмоциональным».



Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.



Накануне «Лейкерс» одержали победу в третьем матче серии плей-офф Западной конференции НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» и вышли вперёд — 2-1.