В «Лейкерс» отказались рассказывать, как будут праздновать день рождения Коби Брайанта
Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель ответил на вопрос, как организация собирается отмечать день рождения легенды клуба — Коби Брайанта, сообщает Clutch Points. Вогель отказался рассказывать подробности, однако сказал, что празднование будет «эмоциональным».
Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.
Накануне «Лейкерс» одержали победу в третьем матче серии плей-офф Западной конференции НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» и вышли вперёд — 2-1.
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