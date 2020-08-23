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«Маккаби» проявляет интерес к экс-игроку «Химок» Гиллу

«Маккаби» проявляет интерес к экс-игроку «Химок» Гиллу
Баскетбол / Евролига 0

Баскетбольный клуб «Маккаби» из Тель-Авива заинтересован в подписании контракта с американским форвардом Энтони Гиллом, сообщает Sportando. Последние три сезона Энтони Гилл играл в составе подмосковных «Химок». 3 августа Гилл покинул команду по окончании срока соглашения.

Гилл выступал в составе команды из Московской области с 2017 года. До остановки регулярного чемпионата Евролиги сезона-2019/2020 он принял участие в 25 матчах турнира (11 — в старте), набирая в них 8,3 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 1,2 передачи. До момента досрочного завершения сезона в Единой лиге ВТБ Гилл успел появиться на паркете в 13 матчах турнира, набирая в них 11,2 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 0,8 передачи.

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