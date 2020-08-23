В ESPN отреагировали на то, что игрок «Клипперс» назвал Дончича «трусливой белой задницей»

Экс-игрок НБА, а ныне эксперт ESPN Джей Уильямс считает недопустимым заявление тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Монтреза Харрелла, назвавшего защитника «Даллас Маверикс» Луку Дончича во время матча плей-офф «трусливой белой задницей».
«Монтрез, ну как так… Могу лишь представить, если бы Лука Дончич сказал тебе что-то подобное, и это было бы записано на видео. Могу только представить, какая шумиха поднялась бы с учётом движения Black Lives Matter и текущей ситуации в обществе. Это была бы громкая история. Лука потерял бы весь свой авторитет. Все бы это комментировали. Об этом спрашивали бы Леброна Джеймса, Кавая Леонарда. У каждого было бы какое-то заявление по этому поводу. Но это не такая уж большая история, поскольку Монтрез сказал эту фразу человеку европеоидной расы», – приводит слова Уильямса Fadeaway World.
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