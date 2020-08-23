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7-кратный чемпион НБА назвал разницу между Грегом Поповичем и Филом Джексоном

7-кратный чемпион НБА назвал разницу между Грегом Поповичем и Филом Джексоном
Баскетбол / НБА 0

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри рассказал, в чём разница между лучшими тренерами в истории лиги — Филом Джексоном и Грегом Поповичем.

«Фил не стал бы с тобой разговаривать о чём-то. Он просто приходил и говорил только о баскетболе и просил прочитать книгу, которую он подарил на Рождество.

Грег Попович же приходил и общался с вами, водил на ужин и угощал вином. Поп всегда старался узнать тебя поближе», — приводит слова Орри Fadeaway World.

Орри выступал под руководством обоих тренеров. За карьеру он выиграл семь титулов в НБА, выступая в одной команде с такими игроками, как Шакил О'Нил, Хаким Оладжьювон, Тим Данкан и Коби Брайант. В общей сложности с Джексоном и Поповичем Орри играл на протяжении 12 сезонов.

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