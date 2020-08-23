Ванесса Брайант трогательно поздравила Коби с днём рождения

Вдова Коби Брайанта Ванесса написала большое поздравление легенде «Лейкерс» с днём рождения.
«Моя детка, с днём рождения. Я люблю тебя и скучаю по тебе больше, чем могу объяснить. Я хочу, чтобы ты и Джиджи были здесь, рядом, чтобы отпраздновать твой день. Я хотела бы приготовить тебе любимое блюдо или праздничный торт вместе с Джиджи.
Я скучаю по твоим объятиям, твоим поцелуям, твоей улыбке, твоему смеху. Я скучаю по возможности дразнить тебя, по возможности рассмешить тебя. Я скучаю по тебе, сидящему у меня на коленях, как большому ребёнку, которым ты являешься. Я думаю о твоей нежности и твоём терпении постоянно. Я думаю, что бы ты сделал в той или иной ситуации, чтобы помочь мне справиться со всем, что встретится мне на пути. Спасибо за то, что ты вырос со мной и научил меня быть сильной. Научил, как стараться видеть в людях лучшее, но при этом не делать ничего плохого. Я представляю твою улыбку и объятья каждый день.
Я была полностью сломлена. Как бы мне не хотелось плакать, я улыбаюсь, чтобы дни наших дочерей были ярче. Это не я сильная, а они. Они сильные и стойкие. Я уверена, что вы ими гордитесь. Они заставляют меня улыбаться каждый день.
Я бы хотела проснуться и понять, что это кошмар. Я бы хотела встретить девочек и тебя с Джиджи дома. Я злюсь, что не ушла первой. Я всегда хотела уйти первой, чтобы не чувствовать такой боли. Вы должны были скучать по мне. Джиджи должна была быть здесь со своими сёстрами. На этом месте должна была быть я.
Я так много хотела бы рассказать и показать вам с Джиджи. Так много вещей, которые вы оба были бы счастливы увидеть и стать частью этого. Так много моментов для наших девочек. Так много вещей, которыми вы бы гордились.
Я бы выбрала тебя в каждой из своих жизней. Спасибо, что показал мне, что такое настоящая любовь. Спасибо за все особенные дни. Я так скучаю. Мы с девочками поздравляем тебя с днём рождения, любовь моя. Я люблю тебя и буду любить всегда», — написала Ванесса Брайант в своём «инстаграме».
Фото: https://www.instagram.com/vanessabryant
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