«Даллас» принял решение по участию Дончича в четвёртом матче с «Клипперс»
Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич сыграет в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (1-2), сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Дончич получил повреждение левого голеностопа в третьем матче серии с «Клипперс». МРТ-обследование не выявило серьёзного повреждения, однако клуб собирался принять решение по участию баскетболиста в четвёртом матче незадолго до начала игры.
Дончич в третьем матче серии успел оформить трипл-дабл из 13 очков, 10 подборов и 10 передач всего за 28 минут на площадке. Словенец (21 год 175 дней) стал третьим самым молодым автором трипл-дабла в истории плей-офф после Мэджика Джонсона (20 лет и 238 дней) и Леброна Джеймса (21 год и 113 дней).
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