Пау Газоль эмоционально поздравил Коби Брайанта

Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Пау Газоль написал слова поздравления легенде калифорнийской команды Коби Брайанту.



«Сегодня я со слезами на глазах. Я очень хотел бы, чтобы ты был здесь, отмечая свой день рождения с дочерьми и семьёй. Я так скучаю по тебе и Джиджи, брат. Я всегда буду благодарен за то, как сильно ты повлиял на мою жизнь», — написал Пау Газоль в своём «твиттере».



Напомним, 26 января 2020 года Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта близ городка Калабасас (штат Калифорния, США). Вместе с ним погибла его дочь Джианна и ещё шесть человек, оказавшихся на борту. С тех пор воспитание остальных трёх дочерей Брайанта легло на плечи вдовы легенды «Лейкерс» Ванессы Брайант.



Сегодня, 23 августа, Коби Брайанту исполнилось бы 42 года.