Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Пау Газоль эмоционально поздравил Коби Брайанта

Пау Газоль эмоционально поздравил Коби Брайанта
Баскетбол / НБА 0

Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Пау Газоль написал слова поздравления легенде калифорнийской команды Коби Брайанту.

«Сегодня я со слезами на глазах. Я очень хотел бы, чтобы ты был здесь, отмечая свой день рождения с дочерьми и семьёй. Я так скучаю по тебе и Джиджи, брат. Я всегда буду благодарен за то, как сильно ты повлиял на мою жизнь», — написал Пау Газоль в своём «твиттере».

Напомним, 26 января 2020 года Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта близ городка Калабасас (штат Калифорния, США). Вместе с ним погибла его дочь Джианна и ещё шесть человек, оказавшихся на борту. С тех пор воспитание остальных трёх дочерей Брайанта легло на плечи вдовы легенды «Лейкерс» Ванессы Брайант.

Сегодня, 23 августа, Коби Брайанту исполнилось бы 42 года.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020