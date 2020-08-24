Пау Газоль эмоционально поздравил Коби Брайанта

Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Пау Газоль написал слова поздравления легенде калифорнийской команды Коби Брайанту.
«Сегодня я со слезами на глазах. Я очень хотел бы, чтобы ты был здесь, отмечая свой день рождения с дочерьми и семьёй. Я так скучаю по тебе и Джиджи, брат. Я всегда буду благодарен за то, как сильно ты повлиял на мою жизнь», — написал Пау Газоль в своём «твиттере».
Напомним, 26 января 2020 года Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта близ городка Калабасас (штат Калифорния, США). Вместе с ним погибла его дочь Джианна и ещё шесть человек, оказавшихся на борту. С тех пор воспитание остальных трёх дочерей Брайанта легло на плечи вдовы легенды «Лейкерс» Ванессы Брайант.
Сегодня, 23 августа, Коби Брайанту исполнилось бы 42 года.
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