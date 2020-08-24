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«Даллас» сравнял счёт в серии с «Клипперс», у Дончича — трипл-дабл

«Даллас» сравнял счёт в серии с «Клипперс», у Дончича — трипл-дабл
Баскетбол / НБА 0

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся матч 1/4 финала Западной конференции НБА между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой «Маверикс» в оветрайме со счётом 135:133.

Самым результативным игроком в составе «Далласа» стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, записавший на свой счёт трипл-дабл: 43 очка, 17 подборов, 13 голевых передач. Второй — разыгрывающий Трэй Бёрк: 25 очков, 5 подборов. Лучшей результативностью в составе «Клипперс» отметился защитник Лу Уильямс, набравший 36 очков и сделавший 4 подбора.

Таким образом, клуб из Техаса сравнял счёт в серии с «Лос-Анджелес Клипперс» — 2-2.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
23 августа 2020, воскресенье. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
135 : 133
ОТ
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 43, Бёрк - 25, Хардуэй-младший - 21, Карри - 15, Марьянович - 10, Финни-Смит - 8, Клебер - 7, Бареа - 3, Кидд-Гилкрист - 3, Cleveland, Reaves, Джексон, Ли, Пауэлл, Порзингис, Райт
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 36, Леонард - 32, Зубац - 15, Джексон - 14, Джордж - 9, Моррис - 9, Грин - 8, Шамет - 8, Харрелл - 2, Coffey, Беверли, Макгрудер, Мэнн, Ноа, Паттерсон
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