«Даллас» сравнял счёт в серии с «Клипперс», у Дончича — трипл-дабл

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся матч 1/4 финала Западной конференции НБА между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой «Маверикс» в оветрайме со счётом 135:133.

Самым результативным игроком в составе «Далласа» стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, записавший на свой счёт трипл-дабл: 43 очка, 17 подборов, 13 голевых передач. Второй — разыгрывающий Трэй Бёрк: 25 очков, 5 подборов. Лучшей результативностью в составе «Клипперс» отметился защитник Лу Уильямс, набравший 36 очков и сделавший 4 подбора.

Таким образом, клуб из Техаса сравнял счёт в серии с «Лос-Анджелес Клипперс» — 2-2.