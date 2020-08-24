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Невероятный победный бросок Дончича с сиреной в матче с «Клипперс»

Невероятный победный бросок Дончича с сиреной в матче с «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся матч 1/4 финала Западной конференции НБА между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой «Маверикс» в овертайме со счётом 135:133.

Самым результативным игроком в составе «Далласа» стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, записавший на свой счёт трипл-дабл: 43 очка, 17 подборов и 13 голевых передач. В активе Дончича победный бросок с финальной сиреной овертайма, который позволил «Маверикс» сравнять счёт в серии. Официальный аккаунт НБА в YouTube решил показать этот момент со всех ракурсов.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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