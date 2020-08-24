Игрок «Клипперс» извинился перед Дончичем за то, что назвал его «трусливой белой задницей»
Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Монтрез Харрелл извинился перед защитником «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем за оскорбительное высказывание в его адрес, сделанное во время третьего матча серии плей-офф НБА между командами, сообщает Sports Illustrated.
Харрелл назвал словенца «трусливой белой задницей», после того как в контактном эпизоде забросил мяч в кольцо с сопротивлением Дончича. Сразу после этого момента между Дончичем и Харреллом случилась словесная перепалка.
Главный тренер «Клипперс» Док Риверс обсудил инцидент с Харреллом, после чего тяжёлый форвард связался с Дончичем и извинился. Ранее поведение Харрелла осудил эксперт ESPN Джей Уильямс, который назвал поведение баскетболиста недопустимым на фоне ситуации в США.
В ESPN отреагировали на то, что игрок «Клипперс» назвал Дончича «трусливой белой задницей»
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