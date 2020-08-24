Лука Дончич побил выдающийся рекорд Майкла Джордана и переписал историю

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (135:133 ОТ, 2-2 в серии) записал себе в актив 43 очка, 17 подборов и 13 передач.

Дончич побил рекорд легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, став самым молодым игроком в истории НБА, который в матче плей-офф набрал 40+ очков и реализовал победный бросок, когда его команда уступала в счёте. Джордан забил свой победный бросок в матче с «Кливленд Кавальерс» в 1989 году через игрока соперников Крэйга Эло. Этот момент вошёл в историю под названием The Shot и считается одним из самых знаковых эпизодов в карьере Джордана. Майклу на тот момент уже исполнилось 26 лет, в то время как Луке сейчас 21 год.

Кроме того, Дончич стал самым молодым игроком в истории плей-офф, оформившим трипл-дабл с 40+ очков результативности.

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