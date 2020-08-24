Леброн Джеймс и Стефен Карри отреагировали на невероятный победный бросок Дончича

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри на своих страницах в «Твиттере» отреагировали на невероятный победный бросок защитника «Даллас Маверикс» Дончича в матче плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (135:133 ОТ).
«Господи. Лука Дончич, это просто безумие», — написал Карри.
Джеймс в своём твите сослался на известного в США диктора Майка Брина.
«Бэнг-бэнг!!! Говорю это голосом Майка Брина», — отметил Леброн.
Самым результативным игроком в матче с «Клипперс» в составе «Далласа» стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, записавший на свой счёт трипл-дабл: 43 очка, 17 подборов и 13 голевых передач. В активе Дончича победный бросок с финальной сиреной овертайма, который позволил «Маверикс» сравнять счёт в серии. Официальный аккаунт НБА в YouTube решил показать этот момент со всех ракурсов.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
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