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Оскорбивший Дончича игрок «Клипперс» высказался об инциденте

Оскорбивший Дончича игрок «Клипперс» высказался об инциденте
Баскетбол / НБА 0

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Монтрез Харрелл на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о конфликтной ситуации с защитником «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем. В третьем матче серии плей-офф НБА Харрелл назвал Дончича «трусливой белой задницей».

«Если начали распространять эту историю, то подавайте её правильно. Это всё, о чём я прошу. Никто не уговаривал меня сделать что-нибудь. Я подошёл к Луке и уладил конфликт, избавился от всей образовавшейся внешней шумихи. Ничего, кроме уважения к Луке. Дончич понимал накал борьбы и сказал, что этот момент его не беспокоит. Только уважение к нему», — написал Харрелл в «Твиттере».

Перед четвёртой игрой серии Харрелл подошёл к Дончичу и принёс извинения за прошлый инцидент.

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