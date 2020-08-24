Леонард и Джордж прокомментировали перформанс Дончича в матче с «Клипперс»

Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и Пол Джордж поделились мнением о четвёртом матче плей-офф НБА с «Даллас Маверикс» (133:135 ОТ), в котором защитник соперников Лука Дончич набрал 43 очка, 17 подборов, 13 передач, забив победный бросок с финальной сиреной овертайма.

«Мы проводили смены в защите в момент броска Дончича. Это был план на игру. Лука — отличный игрок, забил отличный бросок. Добрался до своей любимой точки и попал в цель», — приводит слова Леонарда Clutch Points.

«Если бы я забивал броски, эта серия могла бы быть немного другой. Конечно, это очевидный факт. Вот к чему всё сводится. Но нужно отдать «Маверикс» должное. Они играют хорошо, защищаются, забивают броски. Лука Дончич играет феноменально — вы должны отдать ему должное. Однако если бы я лучше бросал, эта серия проходила бы совсем иначе", — заявил Джордж.