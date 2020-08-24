Старшая дочь Коби Брайанта написала трогательное послание в день рождения отца

Наталья, старшая дочь легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, опубликовала трогательный пост в день рождения своего погибшего отца.
«С днём рождения, папа. Я скучаю по твоей улыбке, смеху и крепким медвежьим объятиям. С днём рождения лучшего товарища, о котором я могла когда-либо просить. Я всегда буду помнить наши ночные поездки в кинотеатр и прослушивание наших любимых песен. Я люблю тебя всегда и вечно», — написала Наталья на своей странице в «Инстаграме»
Фото доступно в «Инстаграме» Натальи Брайант.
Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они погибли.
- 24 августа 2020
-
09:01
-
08:55
-
08:50
-
08:46
-
08:37
-
08:37
-
08:31
-
08:25
-
08:11
-
07:21
-
07:14
-
06:55
-
06:53
-
06:43
-
06:30
-
04:15
-
01:48
-
00:54
- 23 августа 2020
-
23:57
-
22:58
-
21:41
-
21:04
-
19:54
-
18:53
-
18:43
-
17:50
-
16:46
-
14:48
-
13:48
-
12:47
-
11:59
-
10:30
-
09:39
-
08:38
-
07:56