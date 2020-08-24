Старшая дочь Коби Брайанта написала трогательное послание в день рождения отца

Наталья, старшая дочь легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, опубликовала трогательный пост в день рождения своего погибшего отца.

«С днём рождения, папа. Я скучаю по твоей улыбке, смеху и крепким медвежьим объятиям. С днём рождения лучшего товарища, о котором я могла когда-либо просить. Я всегда буду помнить наши ночные поездки в кинотеатр и прослушивание наших любимых песен. Я люблю тебя всегда и вечно», — написала Наталья на своей странице в «Инстаграме»

Фото доступно в «Инстаграме» Натальи Брайант.

Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они погибли.