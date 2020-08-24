Лука Дончич высказался о своей потрясающей игре в матче с «Клипперс»

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич поделился впечатлениями после четвёртого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (135:133 ОТ, 2-2), в котором он набрал 43 очка, 17 подборов, 13 передач и забил победный бросок с финальной сиреной.

«Когда мяч попадает в цель, когда я вижу, что вся команда бежит ко мне, это было что-то особенное. Одно из лучших ощущений, которые я когда-либо испытывал как игрок. Этим утром я чувствовал себя не очень хорошо, но как только вышел на площадку, понял, что могу играть. Товарищи по команде очень помогли мне. Врачи, люди, имена которых вы не слышали, проделали потрясающую работу. Они были со мной весь день, и это результат, который мы получили», — приводит слова Дончича The Score.