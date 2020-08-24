Браун, Эмбиид и Харрис прокомментировали ранний вылет «Филадельфии» из плей-офф

Игроки и наставник «Филадельфии Сиксерс» прокомментировали вылет команды в первом раунде плей-офф НБА, где они с сухим счётом уступили «Бостон Селтикс» (0-4).
«То, как закончился наш сезон, очень разочаровывает. Сложно подобрать какие-то другие слова. Этот сезон был перенасыщен травмами. Мы просто не могли ставить людей на их позиции. Работа главного тренера НБА состоит в том, чтобы получить максимум от команды, а я этого не делал», — заявил наставник «Сиксерс» Бретт Браун.
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид отметил, что невозможно выделить какой-то конкретный аспект, который привёл к неудаче в плей-офф, и поддержал главного тренера.
«Это расстраивает. Я бы сказал, что это не самый удачный год. Странный сезон, на который мы все можем оглянуться и о многом пожалеть. Какая главная причина поражения? Это очень глупый вопрос. Нет никаких проблем, мы просто не выиграли.
Браун — отличный парень. Он даже лучше, чем тренер. Он заботится о своих игроках. Он будет нашим другом, несмотря ни на что», — заявил Джоэл.
Тобиас Харрис в свою очередь взял на себя ответственность за поражение в серии.
«Проигрывать всегда трудно. Я разочарован, ведь чувствую, что у нас достаточно таланта, чтобы побеждать и идти дальше. Мы просто не успели этого сделать. Тренер проделал хорошую работу, пытаясь сплотить нас. Я возьму ответственность на себя. Мне нужно стать лучшим лидером для этой команды, чтобы она добилась успеха в плей-офф. Я должен уметь лучше руководить своими парнями», — цитирует Харриса Eurohoops.
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