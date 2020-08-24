Сет Карри потроллил игрока «Клипперс», назвавшего Дончича «трусливой белой задницей»

Игрок «Даллас Маверикс» Сет Карри пошутил по поводу фразы тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Монтреза Харрелла, который назвал Луку Дончича «трусливой белой задницей».



«Да, это плохой белый парень», — заявил Карри, когда его попросили оценить игру Луки и фразу Монтреза.



Дончич в четвёртом матче серии плей-офф НБА с «Клипперс» (135:133 ОТ, 2-2 в серии) записал себе в актив 43 очка, 17 подборов и 13 передач. Лука побил рекорд легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, став самым молодым игроком в истории НБА, который в матче плей-офф набрал 40+ очков и реализовал победный бросок, когда его команда уступала в счёте. Джордан забил свой победный бросок в матче с «Кливленд Кавальерс» в 1989 году через игрока соперников Крэйга Эло. Этот момент вошёл в историю под названием The Shot и считается одним из самых знаковых эпизодов в карьере Джордана. Майклу на тот момент уже исполнилось 26 лет, в то время как Луке сейчас 21 год.