Дончич отреагировал на извинения Харрелла, назвавшего его «трусливой белой задницей»

Защитник Лука Дончич заявил, что не держит зла на тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Монтреза Харрелла, который ранее назвал игрока «Даллас Маверикс» «трусливой белой задницей».
Перед четвёртой игрой в плей-офф Харрелл извинился перед Дончичем за свои слова, и Лука счёл инцидент исчерпанным.
«Всё хорошо. Не надо переживать. На площадке очень много эмоций, особенно после плей-офф. Иногда вы говорите то, что не следует. Он извинился. Я уважаю это. Так что никаких проблем», — приводит слова Дончича Clutch Points.
Дончич в четвёртом матче серии плей-офф НБА с «Клипперс» (135:133 ОТ, 2-2 в серии) записал себе в актив 43 очка, 17 подборов и 13 передач. Лука побил рекорд легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, став самым молодым игроком в истории НБА, который в матче плей-офф набрал 40+ очков и реализовал победный бросок, когда его команда уступала в счёте.
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