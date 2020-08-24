Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Мама Луки Дончича: не плакала так сильно, даже когда родился мой сын. Очень горжусь им

Мама Луки Дончича: не плакала так сильно, даже когда родился мой сын. Очень горжусь им
Баскетбол / НБА 0

Мириам Потербин, мама защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича, оставила трогательное сообщение в «сториз» своего «инстаграма» после четвёртого матча стартовой серии плей-офф, в которой команда её сына обыграла «Лос-Анджелес Клипперс» (135:133 ОТ, 2-2 в серии).

«Думаю, я так сильно не плакала, даже когда он появился на свет. Так горжусь своим сыночком. Он настоящий игрок», — написала Мириам.

Фото: https://www.instagram.com/mirjampoterbin/

Дончич в четвёртом матче серии плей-офф НБА с «Клипперс» записал себе в актив 43 очка, 17 подборов и 13 передач. Лука побил рекорд легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, став самым молодым игроком в истории НБА, который в матче плей-офф набрал 40+ очков, реализовав победный бросок, когда его команда уступала в счёте.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020