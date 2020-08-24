Мама Луки Дончича: не плакала так сильно, даже когда родился мой сын. Очень горжусь им

Мириам Потербин, мама защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича, оставила трогательное сообщение в «сториз» своего «инстаграма» после четвёртого матча стартовой серии плей-офф, в которой команда её сына обыграла «Лос-Анджелес Клипперс» (135:133 ОТ, 2-2 в серии).
«Думаю, я так сильно не плакала, даже когда он появился на свет. Так горжусь своим сыночком. Он настоящий игрок», — написала Мириам.
Фото: https://www.instagram.com/mirjampoterbin/
Дончич в четвёртом матче серии плей-офф НБА с «Клипперс» записал себе в актив 43 очка, 17 подборов и 13 передач. Лука побил рекорд легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, став самым молодым игроком в истории НБА, который в матче плей-офф набрал 40+ очков, реализовав победный бросок, когда его команда уступала в счёте.
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