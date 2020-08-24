Шакил О'Нил не впечатлён победным броском Дончича: мы видели это раньше

Легенда НБА Шакил О'Нил не остался под впечатлением от победного броска защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича в матче плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» (135:133 ОТ, 2-2 в серии).

«Дончич великолепен, но я видел это раньше. Лука хорош, он умеет играть. Я не хочу никоим образом его принижать, но мы видели подобное и раньше», — приводит слова О'Нила Eurohoops.

Дончич в четвёртом матче серии плей-офф НБА с «Клипперс» записал себе в актив 43 очка, 17 подборов и 13 передач. Словенский баскетболист побил рекорд легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, став самым молодым игроком за всю историю НБА, который в матче плей-офф набрал 40+ очков, реализовав победный бросок, когда его команда уступала в счёте.