Кавай вступился за Джорджа, который в трёх матчах реализовал 21% с игры и 16% из-за дуги

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард поддержал одноклубника Пола Джорджа, который никак не может проявить себя в последних матчах плей-офф.

Джордж в трёх последних матчах реализовал 21% с игры и 16% из-за дуги.



«Его время вот-вот придёт. У него было несколько неудачных моментов в последней игре. У всех были, это не его вина», – цитирует Леонард ESPN.



«Даллас Маверикс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в четвёртом матче серии 135:133 ОТ. Счёт в противостоянии стал равным – 2-2.



Самым результативным игроком в составе «Далласа» стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, записавший на свой счёт трипл-дабл: 43 очка, 17 подборов и 13 голевых передач. Второй — разыгрывающий Трэй Бёрк: 25 очков, 5 подборов. Кристапс Порзингис участия в игре не принимал из-за проблем со здоровьем. Лучшей результативностью в составе «Клипперс» отметился защитник Лу Уильямс, набравший 36 очков и сделавший 4 подбора.