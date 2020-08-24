Дончич рассказал о состоянии повреждённого голеностопа после четвёртого матча с «Клипперс»

Защитник «Даллас Маверик» Лука Дончич после четвёртого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (135:133 ОТ, 2-2 в серии) рассказал о состоянии повреждённого голеностопа.



Лука подвернул ногу в третьей четверти предыдущего матч. Он смог вернуться на паркет, однако вскоре был заменён из-за болевых ощущений.



«Очевидно, восстановление не завершено на 100%. Но в целом всё нормально», — приводит слова Дончича Clutch Points.

Дончич в четвёртом матче серии плей-офф НБА с «Клипперс» (135:133 ОТ, 2-2 в серии) записал себе в актив 43 очка, 17 подборов и 13 передач. Лука побил рекорд легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, став самым молодым игроком в истории НБА, который в матче плей-офф набрал 40+ очков, реализовав победный бросок, когда его команда уступала в счёте.