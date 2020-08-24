Бэйлесс: Дончич — ужасный трёхочковый шутер

После победы «Даллас Маверикс» в четвёртом матче серии плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» (135:133 ОТ, 2-2 в серии) аналитик НБА Скип Бэйлесс отметил плохую реализацию трёхочковых бросков защитником Лукой Дончичем.

Бэйлесс назвал Дончича «одним из худших» трёхочковых шутеров. Однако его больше озадачило то, что во время победного броска Луку опекал Реджи Джексон, а не Кавай Леонард или Пол Джордж.



«Клипперс» проиграли ужасному трёхочковому шутеру Луке Дончичу, который был одним из худших в НБА в регулярном сезоне. Почему против него был Реджи Джексон? Как он вообще мог опекать Луку во время последнего броска? Почему «Клипперс» так гордятся, своими перестановками? Просто дайте Каваю опекать и сражаться. Абсурдная стратегия», — написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».