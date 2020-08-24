Риверс: день рождения Брайанта вызывает плохие воспоминания

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс заявил, что ему было сложно совладать с эмоциями в день рождения Коби Брайанта, так как слишком сильны воспоминания о гибели легендарного игрока «Лейкерс».
«Его день рождения вызывает у меня плохие воспоминания. Слишком свежи в памяти трагические события. Я видел кадры по телевизору, они снова напомнили мне о том ужасном дне, который мне не забыть за всю жизнь», — приводит слова Риверса PickAndRoll.
Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они погибли. 23 августа Коби исполнилось бы 42 года.
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