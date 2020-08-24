Атаман: ЦСКА подписал Шенгелию и Милутинова — два блестящих трансфера

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман прокомментировал селекцию своей команды в нынешнее межсезонье, а также отметил работу московского ЦСКА на трансферном рынке.
«Мы не стали менять состав, потому что в прошлом году он был доминирующим в Евролиге. Конечно, наш клуб мог бы внести некоторые изменения, но есть история, которая ещё не до конца написана. Пусть её герои проявят себя в новом сезоне.
Мы заявили только Эртена Гази, который вырос из нашей инфраструктуры. Теперь у него появился шанс для дальнейшего прогресса.
Конечно, наши соперники сделали серьёзные шаги по укреплению своих составов. ЦСКА подписал Шенгелию и Милутинова — два блестящих трансфера. «Милан» был активен. «Барселона» взяла Калатеса. «Реал» сохранил свой состав. В новом сезоне будет серьёзная конкуренция. Нет никаких гарантий, что наше доминирование сохранится», — приводит слова Атамана Eurohoops.
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