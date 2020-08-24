Кириленко: вспоминаю о трагедии с Брайантом, и так горько становится, что жуть

Глава РФБ Андрей Кириленко рассказал, что в день Коби Брайанта с горечью вспоминает легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс».

В 2016 году власти Лос-Анджелеса объявили 24 августа днём Брайанта. Дата выбрана не случайно — под 24-м и 8-м номерами баскетболист выступал за «Лейкерс».



«Сейчас в день Коби Брайанта, если честно, и сказать нечего. Вспоминаю о трагедии, и так горько становится, что жуть», — приводит слова Кириленко ТАСС.



Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они погибли. 23 августа Коби исполнилось бы 42 года.