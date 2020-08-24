Дончич призвал замолчать всех экспертов, которые сомневались в его способностях

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» выложил ссылку на видео, размещённое на странице баскетболиста «Реала» Эди Тавареса, которое тот позаимствовал на официальной странице Eurohoops в социальной сети.

На записи собраны мнения популярных экспертов НБА перед драфтом 2018 года. Все они сомневались в способностях тогда ещё игрока Луки Дончича, который выставил кандидатуру на ярмарку талантов. Аналитики говорили о нехватке атлетизма, слабой игре в защите и прогнозировали, что он даже не будет выбран под лотерейным драфт-пиком.

Выложив скрин этого видео, Дончич наложил на него эмодзи, призывающий всех замолчать. Таким образом, он, судя по всему, дал понять, что помнит о провальной аналитике многих экспертов.

В минувшем сезоне Лука был признан лучшим новичком лиги.