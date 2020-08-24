Пол Джордж повторил антирекорд легенды НБА 60-летней давности

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж стал первым баскетболистом НБА с 1960 года, который в трёх матчах плей-офф кряду реализовал менее 25% бросков с игры при минимум 10 исполненных попытках, сообщает «Твиттер» ESPN Stats & Info.



60 лет назад подобный неудачный отрезок выдал легенда «Бостон Селтикс», 13-кратный участник Матча звёзд и 6-кратный чемпион лиги Боб Кузи. Результаты Джорджа в трёх последних играх серии первого раунда плей-офф с «Даллас Маверикс»: 4/17, 3/16 и 3/14. Джордж реализовал 21% с игры и 16% из-за дуги. Счёт в серии до четырёх побед между «Клипперс» и «Маверикс» стал равным — 2-2.



Стоит отметить, что Кузи в 1960 сумел выиграть чемпионский титул в составе «Селтикс», несмотря на неудачный отрезок точности. «Клипперс» остаются одним из главных претендентов на титул, несмотря на затягивание серии с «Далласом».