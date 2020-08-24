Леброн Джеймс иронично посмеялся над своим облысением

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в сториз страницы в «Инстаграме» опубликовал мем, в котором посмеялся над проблемой собственного облысения.
«Один из самых смешных, что я видел», — написал Леброн.
На фото рядом с головой Джеймса изображен кекс, часть которого осталась на обёртке.
«Ненавижу, когда часть кекса остается на обёртке, но я сохранил ее и все равно съел», – говорится в подписи к мему.
Фото: https://www.instagram.com/kingjames/?hl=en
35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».
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