«Лейкерс» показали майки, в которых будут играть в память о Коби Брайанте

«Лос-Анджелес Лейкерс» показал специальные майки «Black Mamba» в честь прославленного игрока команды Коби Брайанта, в которых команда сыграет в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс».
На майках также будет нашивка в память Джианне Брайант, дочери Коби, которая погибла с ним в авиакатастрофе. Матч состоится 24 августа (24 число 8 месяца года). Брайант во время выступления за «Лейкерс» играл под номерами 8 и 24, оба из которых клуб вывел из обращения.
Дизайн этих маек был разработан совместно с Брайантом в 2017 году. Форма выполнена в чёрном цвете с текстурой, напоминающей змеиную кожу.
Фото доступно в твиттере «Лос-Анджелес Лейкерс».
Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.
- 24 августа 2020
-
21:22
-
21:16
-
21:11
-
21:03
-
20:56
-
20:48
-
20:43
-
20:31
-
19:54
-
19:46
-
19:38
-
19:16
-
18:11
-
16:50
-
16:16
-
15:37
-
15:27
-
14:34
-
12:54
-
12:47
-
12:39
-
11:16
-
10:40
-
10:24
-
09:55
-
09:31
-
09:23
-
09:01
-
08:55
-
08:50
-
08:46
-
08:37
-
08:37
-
08:31
-
08:25