«Лейкерс» показали майки, в которых будут играть в память о Коби Брайанте

«Лос-Анджелес Лейкерс» показал специальные майки «Black Mamba» в честь прославленного игрока команды Коби Брайанта, в которых команда сыграет в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс».



На майках также будет нашивка в память Джианне Брайант, дочери Коби, которая погибла с ним в авиакатастрофе. Матч состоится 24 августа (24 число 8 месяца года). Брайант во время выступления за «Лейкерс» играл под номерами 8 и 24, оба из которых клуб вывел из обращения.



Дизайн этих маек был разработан совместно с Брайантом в 2017 году. Форма выполнена в чёрном цвете с текстурой, напоминающей змеиную кожу.

Фото доступно в твиттере «Лос-Анджелес Лейкерс».

Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.