Ватутин высказался о расставании ЦСКА с Хайнсом, Воронцевичем и Сент-Росом

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался о кадровых потерях команды в нынешнее межсезонье. По словам функционера, решение отказаться от услуг Ховарда Сент-Роса и Андрея Воронцевича продиктовано только финансовыми проблемами.

«Пандемия научила нас всех, что всё может меняться и от планов приходится отказываться из-за финансовых проблем, решения правительств и других ограничений. Нам несколько раз пришлось адаптироваться к ситуации. Сейчас все высоко ценят команду, которую нам удалось выстроить, но всегда говорю, что всё покажет лишь результат.

Мы понесли ужасные потери. Если уход Хайнса был его личным решением, то расставание с нашим первым ветераном Андреем Воронцевичем и спортсменом высокого уровня Ховардом Сент-Росом было продиктовано только финансовыми проблемами. Мы не хотели терять этих баскетболистов", — приводит слова Ватутина Eurodevotion.