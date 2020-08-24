Ватутин высказался о расставании ЦСКА с Хайнсом, Воронцевичем и Сент-Росом

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался о кадровых потерях команды в нынешнее межсезонье. По словам функционера, решение отказаться от услуг Ховарда Сент-Роса и Андрея Воронцевича продиктовано только финансовыми проблемами.
«Пандемия научила нас всех, что всё может меняться и от планов приходится отказываться из-за финансовых проблем, решения правительств и других ограничений. Нам несколько раз пришлось адаптироваться к ситуации. Сейчас все высоко ценят команду, которую нам удалось выстроить, но всегда говорю, что всё покажет лишь результат.
Мы понесли ужасные потери. Если уход Хайнса был его личным решением, то расставание с нашим первым ветераном Андреем Воронцевичем и спортсменом высокого уровня Ховардом Сент-Росом было продиктовано только финансовыми проблемами. Мы не хотели терять этих баскетболистов", — приводит слова Ватутина Eurodevotion.
- 24 августа 2020
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