Шакил О'Нил — о публикации фото старого себя с Коби: хотел, чтобы это было правдой

Легенда НБА Шакил О'Нил отреагировал на фото фаната, где изображён он и его экс-одноклубник по «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант в пожилом возрасте.

«Кто-то разместил фотографию старого меня и старого Коби. У меня было три или четыре-пять желаний. Хотел бы, чтобы сестра всё ещё была здесь и чтобы отец всё ещё был здесь. Хотел бы, чтобы это могло произойти в будущем. Просто хочу, чтобы этот момент был правдой», — приводит слова О'Нила FadeawayWorld.

Фото доступно в «Твиттере» NBA Central.

Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту находилось ещё семь пассажиров. Все они погибли.