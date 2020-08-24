Ватутин рассказал, когда ЦСКА определится с новым капитаном среди 5 кандидатов

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что клуб определится с новым капитаном на замену перешедшему в «Милан» Кайлу Хайнсу незадолго до официального начала сезона-2019/2020.

«Кайл Хайнс был идеальным капитаном. Отличный игрок, настоящий боец, сильный характер, хороший человек и друг одновременно. Найти его копию, конечно же, невозможно. Но у нас есть ребята, которые очень достойны стать новым капитаном ЦСКА: Никита Курбанов, Уилл Клайберн, Дэниел Хэкетт, Семён Антонов и Майк Джеймс. Мы с тренером поговорим со всеми кандидатами и другими игроками, чтобы понять, какова может быть общая тенденция, после чего примем окончательное решение незадолго до официального начала сезона», — приводит слова Ватутина Eurodevotion.