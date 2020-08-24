Названы две звезды, которых Кавай Леонард хотел переманить в «Клипперс» до Пола Джорджа

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард в межсезонье-2019 хотел уговорить перейти в команду Джимми Батлера и Кевина Дюранта, прежде чем остановил свой выбор на Поле Джордже, сообщает Fadeaway World.

«Сначала Кавай пытался уговорить Джимми Батлера. Это началалось ещё во время плей-офф. Он также пробовал переманить Кевина Дюранта. Спрашивал: „Кевин, ты пойдёшь со мной в «Клипперс»?“. Мы знаем, что „Клипперс“ очень давно хотели заполучать Кавая. Но Кавай хотел, чтобы к нему присоединился игрок элитного уровня. Очевидно, они с Полом Джорджем друзья. Кавай любит Пола Джорджа, но Пол Джордж не был доступен. У него оставалось ещё три года по контракту с „Оклахома-Сити Тандер“, два до опции игрока. Так что „Клипперс“ не стали сначала нацеливаться на переход Пола Джорджа, потому что даже Кавай Леонард не думал, что он доступен», — заявил инсайдер Марк Штайн.

Кавай перешёл в «Клипперс» в межсезонье-2019 после завоевания титула чемпиона НБА в составе «Торонто Рэпторс». Позже «Клипперс» выменяли Джорджа из «Оклахома-Сити».