Ватутин рассказал, почему не уволил Итудиса после четвёртого места в Евролиге-2018

Президент ЦСКА Андрей Ватутин решил оставить Димитриса Итудиса на посту главного тренера команды после четвёртого места в «Финале четырёх» Евролиги-2018, поскольку греческий специалист пообещал сделать так, чтобы командой можно было гордиться.



«Лето 2018 года было очень сложным. Мы всегда возлагаем большие надежды на сезон. Неудачи только усугубляют давление на всех. Мы много общались с Димитрисом. Я часто говорил, что всегда верил в нашего тренера, прекрасно зная его профессиональные качества. Он пообещал заставить меня гордиться командой и сдержал слово. Я очень уважаю его, потому что он честный и прямой. Он никогда не будет говорить за вашей спиной, он всегда скажет вам в лицо, что думает и что его беспокоит. К тому же Димитрис живёт клубом на все 100%, он в баскетболе в режиме 24/7. Постоянно думает о том, что может сделать нас лучше», — приводит слова Ватутина Eurodevotion.