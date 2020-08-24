Айверсон обратился к Коби: Джордан всегда будет первым. Ты бы сказал то же самое

Экс-звезда НБА Аллен Айверсон написал эмоциональный пост о легенде «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте в день его рождения.

«В первый раз, когда я увидел, как ты выступаешь против Черного Иисуса, когда тебе было 18 лет, я знал, что ты убийца. Именно тогда я понял, что ты станешь легендой в этой игре. Той ночью ты жёстко играл против Майка. Никакого страха. На протяжении многих лет я знал, что ты как цепной пёс. Но когда я увидел, что ты вот так нападаешь на Черного Иисуса? Тогда я узнал, что ты родственен мне по духу.



Ты был самым крутым человеком, которого я когда-либо видел в игре. Самый хладнокровный серийный убийца, которого я когда-либо видел. Самый жестокий конкурент, которого я когда-либо видел.



Каждый раз, когда меня спрашивают: «Кто величайший из всех игроков?». Я не собираюсь принижать тебя. Майкл Джордан всегда первый. Я знаю, что ты сказал бы то же самое. Черный Иисус — величайший игрок всех времён. Но номер два? Я всегда буду говорить, что это Коби Брайант. Никто не был круче тебя. Никто не получил от меня большего признания. Мы навсегда связаны в этой игре — в этой жизни», — приводит слова Айверсона The Players’ Tribune.