Айверсон обратился к Коби: Джордан всегда будет первым. Ты бы сказал то же самое

Экс-звезда НБА Аллен Айверсон написал эмоциональный пост о легенде «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте в день его рождения.
«В первый раз, когда я увидел, как ты выступаешь против Черного Иисуса, когда тебе было 18 лет, я знал, что ты убийца. Именно тогда я понял, что ты станешь легендой в этой игре. Той ночью ты жёстко играл против Майка. Никакого страха. На протяжении многих лет я знал, что ты как цепной пёс. Но когда я увидел, что ты вот так нападаешь на Черного Иисуса? Тогда я узнал, что ты родственен мне по духу.
Ты был самым крутым человеком, которого я когда-либо видел в игре. Самый хладнокровный серийный убийца, которого я когда-либо видел. Самый жестокий конкурент, которого я когда-либо видел.
Каждый раз, когда меня спрашивают: «Кто величайший из всех игроков?». Я не собираюсь принижать тебя. Майкл Джордан всегда первый. Я знаю, что ты сказал бы то же самое. Черный Иисус — величайший игрок всех времён. Но номер два? Я всегда буду говорить, что это Коби Брайант. Никто не был круче тебя. Никто не получил от меня большего признания. Мы навсегда связаны в этой игре — в этой жизни», — приводит слова Айверсона The Players’ Tribune.
- 24 августа 2020
-
21:22
-
21:16
-
21:11
-
21:03
-
20:56
-
20:48
-
20:43
-
20:31
-
19:54
-
19:46
-
19:38
-
19:16
-
18:11
-
16:50
-
16:16
-
15:37
-
15:27
-
14:34
-
12:54
-
12:47
-
12:39
-
11:16
-
10:40
-
10:24
-
09:55
-
09:31
-
09:23
-
09:01
-
08:55
-
08:50
-
08:46
-
08:37
-
08:37
-
08:31
-
08:25