Ватутин объяснил, почему ЦСКА решил подписать Майка Джеймса

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал об обстоятельствах подписания защитника Майка Джеймса, который в межсезонье-2019 стал свободным агентом после того, как оказался ненужным новому главному тренеру «Милана» Этторе Мессине.



«Летом 2019 года Майк неожиданно появился на рынке. Мало кто думал, что «Милан» избавится от лучшего скорера прошлого сезона Евролиги. Говорят, что за ним тянулась плохая репутация. Мы много слышали о его действиях, но решили довериться своим чувствам. Мы поговорили с теми, кто его хорошо знал, и пришли к выводу, что Майк может сделать всё возможное в подходящей обстановке. Теперь он говорит, что доволен нами, а мы счастливы, потому что он один из величайших талантов Евролиги», — приводит слова Ватутина Eurodevotion.