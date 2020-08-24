Скотти Пиппен назвал игрока, которого выберут под первым номером драфта

Легенда «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен считает, что защитник Ламело Болл является главным претендентом на выбор под первым номером драфта НБА 2020 года, который достался «Миннесоте Тимбервулвз».



«Думаю, под первым номером драфта будет выбран Ламело Болл. И это случится потому, что его отец, Лавар, уже отошёл от прежнего поведения и выглядит спокойным. Мы наблюдали за этим молодым человеком последние пару лет. Ламело — очень хороший парень, солидный игрок на баскетбольной площадке. Думаю, он будет отличным игроком. Брал у него интервью на программе The Jump. Он очень умно говорит. Ламело удивит. Думаю, у него есть лидерские качества, чтобы влиться в такую ​​команду, как „Миннесота“. Ламело станет игроком, за которым болельщики, молодые парни и девушки, будут следить, будут любить его и подражать его стилю игры», — приводит слова Пиппена USA Today.